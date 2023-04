Borrelen, chillen én eten op niveau bij Bredaas T-Huis

indebuurt.nl Paasweek­end: dit is er te doen in Bergen op Zoom

Na het paasontbijt en de tientallen paaseitjes zin om er even tussenuit te gaan? Goed nieuws: in het paasweekend van 7 tot en met 10 april is er van alles te doen in Bergen op Zoom. We zetten een aantal uittips voor je op een rij.