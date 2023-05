Daantje Bons maakt foto's met een erotisch tintje: ‘Ophef is een feestje’

8 redenen om uit te gaan: De Prins van Oranje, Happy Days en Jeroen Dupont

THEATER Nee, er zijn geen Pieten kwijt. In dit voor kinderen bestemde theatersprookje draait het niet om mijters, maar gaat het om reizen, thuiskomen, list, bedrog, verliezen, winnen, maar vooral ook over de liefde! De van het Sinterklaasjournaal bekende presentatrice Diewertje Blok en haar razende reporter Jeroen Kramer gaan op zoek naar prinsen en sinaasappels in hun spannende theatersprookje De Prins van Oranje, in een ver, ver land. Bestaan er prinsen die in sinaasappels leven? En is zo’n prins dan oranje? De Prins van Oranje (7+): 3 mei (14.00 uur) in De Kring, Roosendaal.