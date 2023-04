Expositie Fotoclub Waalwijk in De Haven

Eropuit Verlaten interieurs centraal tijdens tentoon­stel­ling kunstenaar Wiel Wiersma

In de verlaten interieurs van kunstenaar Wiel Wiersma wordt menselijke aanwezigheid slechts gesuggereerd door een eenzame stoel of opbollend gordijn. Histoire Inconnue is de titel van zijn nieuwe solotentoonstelling die te zien is bij Luycks Gallery in Tilburg.