Fris het nieuwe jaar in? Op deze plekken in de regio neem je een nieuwjaarsduik

De een moet er absoluut niet aan denken, de ander staat juist te springen: de Nieuwjaarsduik. In de Drechtsteden en Rivierenland sprint je op meerdere plekken op zondag 1 januari het water in. Bekijk hieronder waar en wanneer.

Een ijskoude - nou ja, vanwege de relatief zachte temperaturen een mild-koude - plons neem je op zondag 1 januari om 12.00 uur in zwemplas De Merwelanden in Dordrecht. De inloop is vanaf 11.45 uur. Aanmelden is net als bij de meeste nieuwjaarsduiklocaties niet nodig. Bij de Merwelanden is er dit jaar een speciaal ouder-kindvak, waar kinderen de ouders kunnen uitdagen voor een sprintje richting het water. Ook is er een traditionele Unox muts voor de waaghalzen.

Ook in Lexmond neem je indien gewenst een duik. Vort met de Geit organiseert de plons. De inloop is vanaf 14.30 uur en om 15.30 uur start de duik bij de haven van Lexmond. In Hank organiseert Zeilclub Kurenpolder een nieuwjaarsduik met vervolgens een kop chocomel of een borrel. De borrel en duik neem je er tussen 14.00 uur en 15.00 uur zondag. Het adres is: Kurenpolderweg 31, Hank.

In het Sandelingenpark in Hendrik-Ido-Ambacht is er ook een duik. Om 14.00 uur worden de waaghalzen ontvangen bij het Jeugdspeelpark (Rossenburgpad 12). Na de duik is er nog een feestje met muziek en een (of een paar) drankje(s).

Nieuwjaarsdag op een zondag

Extreem veel duiken zijn er niet, maar dat zou er zeker mee te maken kunnen hebben dat nieuwjaarsdag op een zondag, in veel dorpen de rustdag, plaatsvindt. Zo is er in Brandwijk ook een Nieuwjaarsduik, maar dan op zaterdag 7 januari. De duikers worden begeleid door een fanfare. De inloop is vanaf 10.30 uur bij Deelcafé de Overbuurman op de Kerkweg 10 in Brandwijk. De duik zelf begint om 11.00 uur.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.