h3h biënnale in Oosterhout brengt onverwachtse perspectieven en bezinning

Toontje Lager, markt en kinderple­zier bij Paduapop

BOEKEL - Veel kraampjes en nog meer muziek, het is er allemaal op Paduapop, zondag 4 juni op het terrein van Huize Padua in Boekel. Hoofdgast is Toontje Lager (van de hits Ik heb stiekem met je gedanst en Net als in de film).