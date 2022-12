Nieuwjaarsfeesten zijn voor het uitkiezen in Den Bosch, al blijven tenten ook gesloten

DEN BOSCH - 2019 op 2020 was de laatste keer dat het nieuwe jaar in de horeca kon worden ingeluid. Door corona werd het de afgelopen twee keer noodgedwongen thuis of bij iemand anders met de anderhalvemeterregel ‘gevierd’. Komend nieuwjaar kunnen de glazen in de horeca in ieder geval weer worden geheven, maar gebeurt het ook? Een greep uit het Bossche aanbod.

Marcel van Zwam gooit zijn feestcafé Lalalaa in de Bossche Ridderstraat met nieuwjaar weer open. Al haalt hij zelf aan dat het twee kanten op kan gaan. ,,Of mensen willen na drie jaar nieuwjaar weer in de kroeg vieren, óf ze hebben het thuis vieren helemaal uitgevonden en willen het zo houden. Het is een ‘wipwap’ waar je op zit, maar ik heb er wel gewoon vertrouwen in dat het druk gaat worden. We werken met bandjes waarmee je zowel met kerst als met Oud en Nieuw erin kan, zodat we weten wie er binnen is.”

Feest totdat het niet meer gezellig is

Bij een ander feestcafé in Den Bosch, Taveerne aan de Torenstraat, zijn ze al begonnen met feesten. Marc Driessen is met zijn zaak bezig aan een ‘eindejaarsmarathon’ en dat betekent twintig dagen feest. Dan mag nieuwjaar niet ontbreken. Het concept is verfrissend simpel wat de openingstijden betreft. ,,Vanaf 00.30 uur totdat het niet meer gezellig is”, aldus Driessen. ,,Ik ben benieuwd hoe het gaat. Het kan eindelijk weer eens in de kroeg en ik verwacht wel dat mensen dat graag weer willen.”

De tekst loopt door onder deze foto. De Verkadefabriek ziet dit keer af van een nieuwjaarsfeest.

De Verkadefabriek ziet dit keer af van een nieuwjaarsfeest. ,,We zitten niet ruim in het personeel”, zegt directeur Jeffrey Meulman. ,,We draaien het hele jaar door zeven dagen in de week volle bak. En dan is een hele nacht doorhalen een te zware belasting voor onze mensen.” Aan de overkant van de Verkadefabriek is er wel een feest; Vuurwerk! Vanaf één uur ’s nachts bij Poppodium Willem Twee.

In de Orangerie gaat het ook los met: Bring It Back Now. Dit nieuwjaarsfeest in de voormalige kerk aan de Sint-Josephstraat is al zo goed als uitverkocht en staat in het teken van de jaren tachtig en negentig. Optredens zijn er van onder meer de Queen-tributeband Mother Mercury en dj Dr. Robinson. Dit feest voor 21 jaar en ouder begint om 22.00 uur en duurt tot 05.00 uur.

Bruins viert feest voor twee

Voor dat laatste feest werkt Ruud Bruins van P79 samen met Ivo Dierx van Van Zuid Events. ,,Ik merk wel dat mensen echt toe zijn aan een feestje”, zegt hij. In P79 aan de Markt heeft hij diezelfde nacht vanaf 01.00 uur met Knaldrang ook nog een ‘eigen’ feestje met verschillende dj’s waar je een kaartje voor moet kopen. ,,Het wordt een heel druk nieuwjaar, maar direct ook een heel speciaal nieuwjaar.”

Bossche kroegen zijn lang niet allemaal open met oud en nieuw. ,,De mensen komen gewoon niet meer massaal naar de stad”, zegt bijvoorbeeld Bernard Kuenen van grand-café Silva Ducis op de Parade. Hij blijft dan ook gesloten. In uitgaansgebied De Uilenburg houden ook veel cafés de deuren gesloten. Café De Uilenburg houdt een gesloten feest.

Bossche Brouwers en Barkade werken samen

Op de Tramkade zijn de horecazaken Bossche Brouwers en Barkade open voor publiek van 00.30 uur tot 06.00 uur met verschillende dj’s. ,,Mensen kunnen ook een passe-partout kopen voor beide zaken”, meldt Arie van den Brand van De Bossche Brouwers. ,,Het was de bedoeling om daar ook restaurant Van Aken bij te betrekken, maar die blijft dit jaar dicht met oud en nieuw.”



