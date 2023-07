Wil je niet missen: Singlesplek bij Parkies

Eropuit IJskoud bier, nacho's en aanstor­mend theaterta­lent bij Coffeelab in Den Bosch

Aanstormend, lokaal talent krijgt een podium in het Coffeelab. De koffiezaak tegenover het Centraal Station in Den Bosch wordt twee avonden in september en oktober door Theater aan de Parade omgetoverd tot een pop-up theater.