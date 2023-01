Tullepetaonen klûnen langs Friese elfsteden

Na twee jaar kon eindelijk de derde editie op touw worden gezet door Mathieu Liebau, Dennis van Velthoven, Martijn Meeuwis en John van der Veeken. Enthousiasme was er niet alleen van de zijde van de deelnemers die na een knallende start om 13.11 uur op sjouw gingen om elf stempels op te halen. Ook het aantal deelnemende café was uitgebreid naar 19 en die hadden allemaal Friese plaatsnamen gekregen, zodat de klûners via Sneek naar Bartlehiem konden en van Dokkum naar IJlst of Hindelopen. En dat kan alleen in Roosendaal en zeker niet in Friesland.