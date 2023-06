Werk van Jan Strube brengt het (boeren)leven van honderd jaar geleden tot leven in Etten-Leur

Mode is prachtig én pijnlijk, zo laten foto’s in Het Noordbra­bants Museum zien

DEN BOSCH - Mode is onderdrukkend én bevrijdend. Ze legt strenge normen op, maar breekt daar - in de jacht op nieuwe vormen - ook regelmatig mee. In Het Noordbrabants Museum in Den Bosch laat de ontwikkeling van bijna honderd jaar modefotografie zien hoe mode van de elite op straat belandde.