Björn van der Doelen en Ruud van den Boogaard in het Cantinetheater

Recensie De tragiek van het onvermogen: Afslag Eindhoven houdt je aandacht van begin tot eind gevangen

EINDHOVEN - Een dubbeltje zal niet gauw een kwartje worden. De voorstelling Alleen met de goden van Afslag Eindhoven roept het nummer The Boxer van Simon & Garfunkel in herinnering. Een man die via de vechtsport probeert te ontsnappen aan zijn verleden, maar uiteindelijk alleen maar klappen krijgt.