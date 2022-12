Ervaren regisseursduo brengt met August een grote groep clowns tot leven bij Crescendo in Someren

Bij de repetitie lacht een speler. ,,Ik ben Clown Cooper, een neef van Tommie Cooper.” Hij bevindt zich in goed gezelschap van andere clowns die in toneelstuk August meespelen. ,,Na negen maanden repetitie is hij een echte clown én dat is de speler die de rol van August speelt zeker ook. In het stuk is zijn voornaam August, zijn achternaam is August en zijn beroep is August,” zegt regisseur Toon Maas (60).

Maas, die zelf als artiest in het straattheater veel ervaring als clown heeft, leidt voor het eerst Crescendo. ,,Het is geen toeval dat ik samen met Karin van der Meer (50) het toneelstuk August heb voorgesteld aan de leescommissie. Het jaarlijkse toneelstuk moet aansluiten bij de spelersgroep, de doelstelling van de vereniging én bij het publiek uit Someren. Zij gingen akkoord met deze klassieker. ”

Hij wilde de regie niet alleen doen, vult Van der Meer aan. ,,Wij zijn allebei muzikant en clown bij het straattoneel én dus is August ons vakgebied, voor ons is het een uitgesproken kans om een toneelstuk over clowns te mogen maken. Wij hebben het aangepast, het stuk speelt zich af in een circustent met echt publiek dat vanuit de zaal niet te zien is, maar wel te horen. Die figuranten zijn onder andere familieleden van de spelers.”

Over hun muzikale achtergrond wil Maas nog iets meer kwijt: ,,Karin zegt dat we allebei muzikant zijn, dat klopt. Maar het verschil is dat zij is afgestudeerd bij het conservatorium en ik mijn opleiding heb genoten bij de boerenkapel in Lierop!”

De twee regisseurs vertellen over hun clowns. ,,August is een vrolijke circusclown, maar de directeur werkt hem tegen. Hij is daardoor verdrietig en zeven clowns, genaamd De Weldoeners, helpen hem om de lach weer op zijn gezicht te brengen zodat hij samen met zijn clownsvrouw en clownsdochter weer gelukkig wordt.”

Kwaliteiten gezien

Voor de rolverdeling zijn er in plaats van audities workshops gehouden. ,,Wij hebben daarin alle kwaliteiten van de spelers gezien, met als resultaat dat Milou Huijgens (31) en Thijs Hurkmans (25) de hoofdrollen hebben gekregen.”

Hurkmans speelt de rol van August. ,,Die rol past bij mij”, zegt hij, ,,ik ben zelf geen echte clown maar August doet dingen die ik zelf ook zou kunnen doen. Ik speel al vanaf mijn elfde toneel met als hoogtepunt Quasimodo en nu dus deze clown. Trots dat ik die rol mag spelen, ben er heel blij mee.”

August voor de gek houden

Milou Huijgens is Lulu de clownsvrouw. ,,Toon en Karin gaven mij een mooi compliment: ‘Tijdens de repetitie zeggen we niet veel en dat hoeft ook niet, jij doet het gewoon goed’. Ik voel me thuis in de rol van Lulu, dat is een clown die af en toe iets slimmer is dan August maar ook wel met hem meevoelt. Het leuke aan deze rol is dat ik August af en toe voor de gek mag houden én het samenspel met mijn clownsdochter Junior.”

Die laatste wordt door de 12-jarige Jette Nooijen uit Asten op zich genomen. ,,Ik mag best veel zinnetjes zeggen, maar het allerleukste is dat tijdens de première mijn papa en mama en familie in de zaal zitten. Dat maakt het wel spannend, maar ik kijk er wel naar uit.”

De première is op woensdag 28 december in de Ruchte en daarna wordt het stuk nog vijf keer opgevoerd.