Lyrisch en energiek: herfstconcert van ‘nieuw’ Puur Sangh

ASTEN - Traditiegetrouw sluit het Astens gemengd koor Puur Sangh het jaar muzikaal af met een klassiek concert in de Maria Presentatiekerk. Voor het eerst in lange tijd niet in de kerstperiode, maar op zondag 27 november al, verandert de kerk in een concertzaal van formaat.

Op het programma staat het Gloria van de barokcomponist Vivaldi, een keuze van dirigent Rob Jacobs die in mei dit jaar is aangetreden bij het koor. ,,Het is een stuk waar heel veel in zit. Het is heel divers, energiek en lyrisch. Het gaat van heel klein naar heel groot”, verklaart Jacobs zijn keuze.

Andere klank en sfeer

Dat herkent koorlid Petra Martens. ,,Dit stuk past heel goed bij wat jij wilt uitdragen.” Het publiek zal het koor op een andere manier te horen krijgen dan voorheen. ,,Het is een Gloria, het moet enthousiast zijn. Het publiek zal een andere klank van het koor te horen krijgen, een andere klank en sfeer, en hopelijk echt het verschil merken.”

Toch is het niet de eerste keer dat veel koorleden het werk zingen. Ongeveer vijftien jaar geleden bracht Puur Sangh het Vivaldi ook al ten gehore. ,,Het stuk was al vertrouwd, dus een mooi werk om als nieuwe dirigent mee te beginnen”, zegt voorzitter Janny Heijmans.

Naast het Gloria presenteert het koor het lied Cantique de Jean Racine van Fauré en het modernere werk Northern Lights van de Noorse componist Ola Gjeilo. Dit laatste stuk is zoals de naam doet vermoeden een ode aan het noorderlicht en brengt het publiek in een verstilde sfeer. ,,In de coronatijd heb ik ongelofelijk veel Scandinavische misdaadseries bekeken. Dit stuk brengt mij meteen weer terug in die sfeer”, vertelt Martens. Dirigent Jacobs heeft het koor door de keuze van dit stuk enorm uitgedaagd. “Weet je hoe moeilijk het is om met zoveel mensen zo zacht te zingen?”, vraagt Martens.

Onder de foto: heerlijk stuk

Elk jaar nodigt het koor ook projectzangers uit om mee te zingen. Dit zijn mensen die geen lid zijn van de vereniging, maar graag een keer meezingen. Marieke van den Camp uit Helmond is dit jaar een van hen. ,,Mijn overbuurman vertelde mij dat hij mee ging zingen met het Gloria, waarop ik meteen vroeg of ze nog meer mensen nodig hadden. Het is een heerlijk stuk om te zingen.”

Niet meer missen

Het project is Van den Camp heel goed bevallen. ,,Ik had me voorgenomen nooit meer buiten Helmond te gaan zingen, maar ik ben om. Ik heb net mijn inschrijfformulier ingevuld om definitief lid te worden”, zegt ze. ,,De sfeer is heel leuk en het is zo fijn om samen te repeteren. Dat wil ik echt niet meer missen.”

Het concert vindt plaats op zondag 27 november om 15.00 uur. Puur Sangh wordt voor de gelegenheid begeleid door orkest Brabant Sinfonia. Sopraan Evelyne Bohen, countertenor Rob Meijers en organist Rob Nederlof soleren. Kaarten à 10 euro zijn verkrijgbaar bij de Primera, VVV in Asten en via www.puursangh.nl.