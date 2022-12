Sint Caecilia laat kleinzoon huis van overleden opa leegruimen tijdens Sweet Memories-concert

met video Gezocht: onderdak voor honderddui­zend Deurnese spullen van ‘ons oma’ Thea Mansvel­ders (87)

DEURNE - Pakjes shag uit de oorlog, ingemaakte stoofperen uit 1950: in het huis van Thea Mansvelders is elke vierkante centimeter bezet met spullen van haar kleine streekmuseum. Kleindochter Kaily maakt zich zorgen over het voortbestaan.

