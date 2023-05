Blijspel, klucht, drama of slapstick; Theatergroep Neerkant doet het met Het stuk gaat stuk allemaal

indebuurt.nl Dagje zwemmen? Dit zijn de nieuwe openings­tij­den van het Ottenbad in Eindhoven

Spetter, pieter, pater, lekker in het water… in het voorjaar is het een geliefd uitje: zwemmen. Wil je hiervoor de komende tijd naar het Ottenbad in Eindhoven? Even opgelet: het zwembad heeft vanaf mei 2023 andere openingstijden.