Deurnese schrijft spreekt over werk

indebuurt.nl Eten zoals de Romeinen: bij dit Eindhoven­se foodfesti­val reis je terug in de tijd

Eten proeven en iets leren over vroeger: het kan binnenkort allebei in Eindhoven. Op 1 april opent het preHistorisch Dorp de deuren voor een nieuw seizoen. Rondom Pasen bezoek je het Historisch Foodfest in het openluchtmuseum. Dit wil je weten over het foodfestival.