Bijzondere verhalen van gewone mensen in tentoonstelling Telling Stories in Museum W

WEERT - ‘Gewone mensen’ bestaan niet, blijkt uit de tentoonstelling Telling Stories in Museum W. Achter ieder gezicht gaat een bijzonder verhaal schuil. In oude foto's en nieuwe video's worden die verhalen prachtig verbeeld.

Een zwartwitfoto uit 1939. Rondom een wiegje met een blozende baby verdringt zich de familie: vrouwen en kinderen, en als middelpunt een lange man die zich met een vriendelijk gezicht over zijn jongste kleinkind buigt. Een zoet tafereel, opgedoken uit het dertien miljoen foto's tellende Spaarnestad Archief door fotograaf Rob Moorees, die het fotografiegedeelte van Telling Stories voor zijn rekening nam.

Het bijschrift bij de foto is even droog als schokkend: ‘Robert Elliott, de officiële beul van New York, brengt in zijn loopbaan 383 misdadigers om op de elektrische stoel. Hij woont in New York, is een hartstochtelijk lezer, een goede huisvader en een bemind grootvader.’

Menselijke verhalen

Moorees, die zelf fotograaf is en bij het Spaarnestad Archief werkte aan de digitalisering van de foto's van over de hele wereld, koos voor deze tentoonstelling geen afbeeldingen van de Grote Geschiedenis, maar van de menselijke verhalen die zich in de schaduw daarvan afspeelden. Een jongen in 1954 die in de wasbak met een houten speelgoedbootje speelt. Mannen die gymnastiekoefeningen doen in een psychiatrische inrichting. Een melancholiek ogende vrouw op een schoonheidsspecialistenbeurs in 1970, met een hoofdtooi van prikkeldraad.

De zalen met foto's, iets meer dan honderd in totaal, worden afgewisseld met het videowerk van Martin en Inge Riebeek. Ook hun werk draait om bijzondere verhalen van gewone mensen. Voor hun project The Essential gaan ze de straat op in steden over de hele wereld en laten mensen voor de camera de vraag beantwoorden: wat is voor jou essentieel?

Aangrijpend

Dat levert aangrijpende en indringende verhalen op. Voor deze tentoonstelling kozen ze uit de ongeveer 600 videoportretten die ze de afgelopen twaalf jaar gemaakt hebben er veertien uit, rond twee thema's die ook in de vaste collectiepresentatie van Museum W terugkomen: ‘macht’ en ‘moeder’. Telkens is de opzet hetzelfde: iemand loopt naar voren, kijkt je aan, vertelt in een paar minuten zijn of haar verhaal, en loopt uit beeld. Achter ieder mens gaat een verhaal schuil, van liefde en gemis, woede en verzet, verlangen en pijn.

Wat zou de beminde grootvader, beul van New York, verteld hebben als hij voor de camera van de Riebeeks zou staan?

Telling Stories, Museum W, Weert, t/m 16 april, museumw.nl