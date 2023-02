De kracht van wilde haren: Danielle Lemaire verwerkt Indonesisch missieverleden in monumentale tekeningen

EINDHOVEN - Sinds Danielle Lemaire kennismaakte met paters die in de missie in Indonesië hebben gewerkt, laat het onderwerp haar niet meer los. In grote tekeningen brengt ze wonderlijke, wrede en poëtische verhalen tot leven.

Aan de wand van de Kruisruimte hangen grote tekeningen. Sommige zijn al af, andere nog niet. Tussen de staafjes houtskool op de vloer liggen tientallen foto's, gekopieerd uit boeken van Nederlandse paters over het Indonesische eiland Flores, begin twintigste eeuw. Op verschillende tekeningen duikt hetzelfde meisje op, het donkere haar sprookjesachtig lang.

Danielle Lemaire (55) werkt de hele maand februari aan tekeningen die een stuk groter zijn dan wat ze in haar eigen atelierwoning, elders in het complex, kan maken. ,,Het meisje dat ik teken is Ria Rago”, vertelt ze. ,,In 1930 maakte Simon Buis, een Nederlandse pater, een film met haar in de hoofdrol. Zij moet van haar vader trouwen met een man die zij niet wil, ze wordt mishandeld, ontsnapt, en uiteindelijk sterft ze bij de christelijke zusters - ‘gered’, heet het. Een heel wreed verhaal.”

Quote De verhalen van de paters zijn zo interes­sant omdat ze zo dubbel zijn. Natuurlijk moesten ze zo veel mogelijk ‘heidenen’ tot het christen­dom bekeren Daniel Lemaire

Zusje

,,Wat mij fascineert zijn de dingen die je in de film ziet die Buis niet kon regisseren: de dieren en kinderen die in het dorp rondlopen, bijvoorbeeld. En de blik in haar ogen, die verraadt dat ze een heel zelfbewust meisje was. Al tekenend ben ik haar als een zusje gaan zien. Mijn vader was Indonesiër en zat als kind in Semarang op school bij de paters. Zo is mijn eigen geschiedenis ook verweven met de geschiedenis van de missie. Maar ik herken in Ria Rago ook de strijd tussen de verwachtingen van anderen waaraan je moet voldoen en je innerlijke kracht. Haar wilde haren zie ik als een symbool voor die kracht.”

De interesse voor dit onderwerp ontstond in het voorjaar van 2021, toen Lemaire samen met haar partner, kunstenaar Jan van den Dobbelsteen, in Park Zuiderhout in Teteringen verbleef, een rusthuis voor oude paters die in de missie gewerkt hebben. Lemaire: ,,Hun verhalen zijn zo interessant omdat het zo dubbel is. Natuurlijk moesten ze zo veel mogelijk ‘heidenen’ tot het christendom bekeren. Een koloniale houding waar wij nu terecht kritisch over zijn. Maar tegelijk stonden de paters heel dicht bij de mensen daar, leerden hun taal en hadden een grote interesse in hun spiritualiteit, die sterk met de natuur verbonden was. Die universele spiritualiteit zoek ik ook in mijn werk.”

