Bodemdiertjes scheppen en bekijken; kinderen kunnen gratis terecht in de Paardenstal van Kasteel Geldrop

Mooi! Deze verwendag is voor mensen met kanker in Eindhoven

Een pedicurebehandeling, nagels lakken, een massage, visagie of haarverzorging. Speciaal voor (ex-)kankerpatiënten is er op zondag 4 juni een verwendag in Eindhoven. Zij worden dan in het zonnetje gezet met een schoonheidsbehandeling.