Na monnikenwerk blijft de geschiedenis Bakel, Milheeze en Rips voortbestaan en is nu ook te zien

De foto's zijn inmiddels vrijgegeven door burgemeester Michiel van Veen. ,,We zijn enorm blij met deze collectie, zo blijft de geschiedenis van Bakel, Milheeze en De Rips voortbestaan voor ons nageslacht”, reageert voorzitter Ben Vereijken van de Heemkundekring Bakel en Milheeze opgetogen.

Recht om te gebruiken

Een jaar of drie geleden heeft Gemert-Bakel de collectie aangekocht. ,,We hebben van de gemeente toen het recht gekregen om de foto’s te gebruiken.” Vrijwilligers zijn al een jaar of drie jaar bezig om al deze foto’s te digitaliseren.

Onder de foto: keihard gewerkt

Links de kerk in De Rips, gebouwd in 1922 en afgebroken in 1965. Rechts de pastorie, gebouwd in 1922. © Jeanne van Ansem

Vrijwilligers hebben er veel tijd in zitten. De meeste uren maakten Bertie de Groot die de foto’s heeft gescand en bestuurslid Angelien van Gerwen-van der Heijden die ze daarna heeft ingevoerd in de gezamenlijke databank van het gemeentelijk archief en Heemkundekring Bakel-Milheeze en heemkunde De Rips. Vereijken: ,,Ze hebben hier zo veel uren ingestoken en keihard aan gewerkt. Het is fantastisch dat ze er zo veel vrije tijd in hebben gestoken.”

Quote Een mooi voorbeeld is een foto uit Milheeze van de kindheids­op­tocht in de jaren 50 Ben Vereijken voorzitter Heemkunde

,,Nu is het officieel”, vertelt secretaris Frans van Dooren. Na het digitaliseren zijn de vrijwilligers begonnen met een selectie te maken voor de foto-expositie die eerst op 10 en 11 december te zien is in de St. Willibrorduskerk in Bakel . Op 17 en 18 december komt Milheeze aan de beurt met een selectie van eigen foto’s in de kerk aldaar. ,,Dit is een mooie afsluiting van ons 40-jarig jubileumjaar”, vertelt Van Gerwen. ,,Het zijn foto’s van activiteiten, verenigingen, dorpsaanzichten, boerderijen, portretten en bekende dorpsgenoten.”

Onder de foto: heel karwei

De school in Milheeze die gebouwd is in 1966/1967 en afgebroken rond 1996. © Jeanne van Ansem

Niet alleen het scannen en inbrengen in de databank is veel werk maar ook de informatie over de foto's terug zoeken is een heel karwei. ,,Een mooi voorbeeld is een foto uit Milheeze van de kindheidsoptocht in de jaren 50”, vertelt Vereijken. ,,Op de foto stond alleen deze tekst. Ik ben gaan uitzoeken wat de kindsheidoptocht precies inhield. Dat staat nu in de toegevoegde informatie te lezen op de website.”

Door willen geven

Iedereen kan terecht op de website https://erfgoed.gemert-bakel.nl/ en neuzen in de informatie, foto’s, tijdschriften en krantenartikelen over de drie kerkdorpen. Van Dooren:,, Zijn er mensen bij die zien dat de informatie niet klopt of meer gegevens over een bepaalde foto heeft, dan zijn wij erg blij als ze die informatie of aanvulling aan ons door willen geven.”

De Heemkunde is blij met (onbekende) foto’s van toen en nu, van activiteiten, verenigingen en evenementen. ,,Foto’s van nu zijn op een gegeven moment oud”, zegt van Gerwen, die ook aangeeft dat nieuwe leden van harte welkom zijn of als vrijwilliger kunnen meehelpen.

Openingstijden van de foto-expositie in zowel Bakel als Milheeze is van 11.00 tot 17.00 uur.

Op weg naar de gymzaal voor de installatie van burgemeester Opheij in 1970. © Jeanne van Ansem