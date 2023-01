Helmonds kamerkoor zet jubileumjaar nostalgisch in: kwaliteit en sfeer gaan hand in hand

Gevluchte Oekraïense danser schittert in De Notenkra­ker

HELMOND - De Notenkraker is een heerlijk feelgood-kerstballet voor jong en oud. Dat de gevluchte Oekraïense danser Viktor Tomashek een hoofdrol kreeg in dit stuk betekent veel voor hem. ,,Dansen is het liefste dat ik doe.”

21 december