Kasteel van Sint dicht, Huis van de kerstman open in Elzas Passage: ‘We zijn het hele jaar aan het klussen’

Bakkerij en Toy Factory

Moest de kerstman het vorig jaar nog doen met alleen zijn huis, dit keer bezet hij met zijn entourage drie winkelpanden in de passage. Een daarvan is de bakkerij. In kerstkleding gehulde vrijwilligers bakken er koekjes. In het andere vertrek gebeuren vooral technisch wonderlijke dingen. Er staat een speelgoedfabriek, waar kinderen een tekening in kunnen stoppen, een minuut en veel rook later verschijnt het gewenste speeltje. Nice or Naughty is een machine die bepaalt of een kind of volwassene wel lief is. En aan de zijkant ligt het met veel schermen uitgeruste control centre.