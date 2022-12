De meest geliefde bejaarde van Nederland is terug, net als Roodkapje nieuwe stijl; en nog drie fijne uittips

Volledig scherm Werk van Evalore Beukers. © Gerlo Beernink

Kunst van groentenetjes

Het antropoceen, de tijd waarin wij nu leven, laat zien hoe de mens natuur, aarde en milieu manipuleert. Met de vondsten op het strand, zoals touw uit de zee of de gebruikte groentenetjes, brengt Evalore Beukers plastic materiaal terug naar natuurlijke vormen en kleuren. Haar werk is te zien tijdens de expositie What on Earth?! in gezondheidscentrum San Salvator op Orthen.

Tot en met februari 2023 Gezondheidscentrum San Salvator

Volledig scherm Jeugdtheatergezelschap Het Kleine Theater speelt de familievoorstelling ‘Roodkapje’. © RV

Roodkapje, maar dan net anders

Roodkapje is er helemaal klaar mee. Het is al 388 jaar hetzelfde verhaal. Tijd voor iets nieuws! Ze kiest een ander pad, wat voor groot verdriet van de Wolf zorgt. Helemaal alleen zwerft ze rond door het bos, waar ze voor haar onbekende sprookjesfiguren tegenkomt. Maar hoe nieuw en spannend het allemaal ook is: ze komt er langzaam achter dat ze de Wolf mist. Roodkapje is een voorstelling van Het Kleine Theater. Het gezelschap maakt sprookjes met een twist.

7 januari Cultureel Centrum Nesterlé

Volledig scherm ‘Girls on fire’ spelen in Oss, Waalwijk en Uden. © Eigen foto

Deze vrouwen zijn op dreef

De vriendinnen Antje Monteiro, Joanne Telesford en Hilke Bierman staan op de planken met Opvliegers; Girls on Fire! Een show vol bekende hits die élke vrouw kan meezingen zoals I’m Every Woman, Respect, Girls Just Wanna Have Fun en Telkens weer, afgewisseld met hun herkenbare, persoonlijke en hilarische verhalen. Want hoe vijftig zijn deze vrouwen eigenlijk?

12 januari Theater De Lievekamp, Oss 31 januari De Leest, Waalwijk 14 februari Markant Uden

Volledig scherm Amstel Quartet © Foppe Schut

Het kleurrijkste saxofoonkwartet ter wereld

Stichting Muziek Evenementen Tilburg en Het Cenakel starten het nieuwe jaar met een swingend nieuwjaarsconcert van het Amstel Quartet. Kameleontisch en gepassioneerd is misschien de beste manier om de vier saxofonisten die het Amstel Quartet vormen, te beschrijven. Wanneer je ze hoort spelen, vallen alle grenzen tussen de verschillende muziekgenres weg. Met gastoptreden van pianiste Laura Sandee.

8 januari Cenakel Tilburg

Volledig scherm Hendrik Groen © Hendrik Groen

De meest geliefde bejaarde van Nederland is terug

Hendrik Groen is terug! Voor iedereen die benieuwd is hoe het hem vergaat na de sluiting van het verzorgingstehuis in Amsterdam-Noord. Door opnieuw een dagboek bij te houden doet de dementerende Hendrik Groen in deze ontroerende komedie zijn best om grip te houden op het leven. Dat zorgt voor grappige én aangrijpende momenten met Leonie (88) en Frida (10) als trouwe vrienden.

6 januari Theater Markant, Uden 3 maart De Lievekamp, Oss 21 maart Schouwburg Concertzaal, Tilburg 13 april De Leest, Waalwijk 14 april De Blauwe Kei Veghel