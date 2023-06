Uittip: Smiff-n-Wessun

Op 7 juli zal de Hall of Fame in Tilburg het toneel zijn van het keiharde optreden van iconische old-school hiphopduo ‘Smif-N-Wessun’, afkomstig uit het hart van New York. Fans kunnen zich opmaken voor een avond vol rauwe hiphop, waarin de essentie van het genre in zijn puurste vorm tot uiting komt.