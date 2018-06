65-jarige man uit Valkenswaard vermist

Duits gezin met twee kinderen door het oog van de naald op A2 bij Maarheeze

7:33 MAARHEEZE – Een Duits gezin met twee kinderen is donderdagmiddag met de schrik vrijgekomen na een ongeluk op de A2. De auto waarin ze zaten werd met hoge snelheid van achteren aangereden door een Bulgaarse personenauto. Wonder boven wonder bleven ook de inzittenden van dat voertuig ongedeerd.