Arrestatieteam zoekt naar man met vuurwapen in Valkenswaard, niemand aangehouden

Bij politie was maandag aan het eind van de middag een melding binnengekomen over de man. Hij zou zich in een woning aan de Bremlaan ophouden. Het huis werd omsingeld en het arrestatieteam is vervolgens het pand binnengegaan, maar de man werd niet aangetroffen. Er is niemand aangehouden. De politie doet momenteel verder onderzoek in de woning.