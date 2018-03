Auto over de kop na botsing tegen paal op vluchtheuvel in Valkenswaard

Hoe ratten AWB in Waalre een vijfde zetel hadden opgeleverd

29 maart WAALRE - ,,Die zijn bijna allemaal dood." Tiny van Tongeren (69) heeft getypte, vergeelde notulen van een raadsvergadering in december 1975 in z'n hand. Uit de aanwezigheidsregistratie blijkt dat hij veel aanwezige lokale politici en bestuurders heeft overleefd. Van Tongeren richtte Gemeente Belangen '74 op en was met een tussenpoos in totaal 31 jaar raadslid.