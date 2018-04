Deelnemer NK zijspancross Valkenswaard onwel tijdens race

Boswachter geeft eerste hulp bij wilde zwijnen

31 maart HEEZE-LEENDE - Ze zijn al jaren in opkomst, de wilde zwijnen in Oost-Brabant. Na de boeren beginnen ook recreanten in de natuur daar steeds meer van te merken. Vorige week kreeg een trimmer op de Groote Heide in Heeze de schrik van zijn leven toen zijn hond in gevecht raakte met een zwijn. Volgens boswachter Mari de Bijl kan iedereen met Pasen gewoon veilig de bossen in, zolang de hond aan de lijn blijft.