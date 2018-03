'Slangenmens' Sabine Molenaar danst in de Hofnar in Valkenswaard

BRUSSEL - Sabine Molenaar is choreograaf én danseres en een van de meest getalenteerde van Zuid-Nederland. Vrijdag danst ze in De Hofnar in Valkenswaard.

Onlangs won Sabine Molenaar vijftigduizend euro: de BNG Bank Dansprijs. Die moest ze wel delen met de twee andere beloftevolle choreografen Astrid Boons en Ryan Djojokarso en volledig inzetten voor een gezamenlijk programma. Dat werd DansClick 19, onder de paraplu van het Haagse Korzo. De première is vrijdag 2 maart in De Hofnar in Valkenswaard.

,,Geweldige beloning", zegt Molenaar vanuit haar woonplaats Brussel. Dat het geld ingezet moest worden voor een tournee vindt ze alleen maar prima. ,,Als danser is het soms lastig een podium te vinden, maar het enige dat je wil als maker is je werk delen."

Flexibiliteit

Sabine Molenaar, geboren in Roosendaal in 1985, opgegroeid in Tilburg, werd in 2017 genomineerd voor de Prijs van de Nederlandse Dansdagen en ontving een subsidie in de Nieuwe Makersregeling waarmee zij zich de komende twee jaar onder de vleugels van DansBrabant verder ontwikkelt.

In 2013 brak ze definitief door met de solo That's it, het stuk dat ze nu weer opvoert in Valkenswaard. ,,Ik heb het toen zeker zestig keer gespeeld, maar daarna nooit meer. Het spreekt me nog erg aan, vooral het einde."

De stijl van de Brabantse, die haar eenvrouwsgezelschap 'Sandman' noemt, kenmerkt zich door een extreme flexibiliteit. ,,Ik vertrek nooit vanuit een vorm, maar altijd vanuit een state-of-mind of een theatrale setting. Die flexibiliteit is daar een uitkomst van. Mijn lichaam kan hele rare dingen doen. Ik zoek bewust de grenzen op, al zal ik mezelf nooit pijn doen."

Al wordt dat soms wel zo 'gevoeld' door de toeschouwer. Molenaar is zich hiervan bewust. ,,Ik dans vanuit de wetenschap dat de kijker de intensiteit van mijn bewegingen ook beleeft."

Schizofreen

Sabine Molenaar is choregraaf, maar danste tot nu toe ook al haar eigen stukken zelf. Uitzonderlijk in de danswereld. ,,'Hoe doe je dat toch?'", vragen mensen me vaak. Het is inderdaad een vak apart, moet mezelf splitten in maker en uitvoerder, dat voelt weleens schizofreen. Overigens ga ik drie avondvullende solo's, wel werken aan duetten en groepstukken. En misschien sta ik dan zelf voor het eerst een keer náást het podium."