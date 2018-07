Ssst, wij hebben Dommelsch

Aanleiding voor een reclameoffensief zijn de vernieuwingen niet, voorlopig wordt er over het vernieuwde Dommelsch nog weinig tamtam gemaakt. ,,Ze zijn nog een beetje terughoudend", concludeert ook Valkenswaardenaar Henk Hovens, schrijver van een boek over het oer-Brabantse biermerk. Toch is hij vooral opgetogen. Blij dat het verhaal over 'zijn Dommelsch' niet als een nachtkaars uitgaat. Daar begon het flink op te lijken nadat de afgelopen jaren steeds meer horecazaken Dommelsch inruilden voor Hertog Jan of Jupiler, waardoor het merk beetje bij beetje uit het straatbeeld verdween. Buiten Brabant is in slechts nul tot drie procent van de plekken waar bier wordt verkocht Dommelsch het hoofdmerk, blijkt uit cijfers van databedrijf Datlinq. In Brabant is het aandeel Dommelsch nog zes procent.

,,De consument heeft gekozen voor kwaliteit. Die zijn Dommelsch blijven kopen", zegt Hovens. ,,Ook de voetbalclub in Dommelen wil nu van Jupiler weer terug naar Dommelsch." Dat eigenaar AB Inbev geen groot reclameoffensief start, heeft volgens Hovens te maken met het grote aantal merken dat AB Inbev in de portefeuille heeft. ,,Jupiler, Hertog Jan en Corona: ze hebben momenteel zoveel merken hoog te houden."

Ramsj-merk

Merken- en marketingkenner Paul Moers denkt daar heel anders over. ,,Als er geen reclame voor wordt gemaakt, is het ook niet de bedoeling van AB Inbev om er iets van te maken", zegt Moers. ,,Dommelsch is een ramsj-merk geworden, het uitmelken van het merk is gestart. Dit is meer een teken van uitfaseren dan van een nieuw begin. Met een naam die nog tussen de oren hangt, dekken we de markt af. Dat is niet onverstandig, want het is onmogelijk om alle merken in het portfolio te managen. Jupiler is er al voor de massa, Hertog Jan als niche."

Dan de prijs: in de schappen van supermarkt Albert Heijn is een 6-pack met blikjes pilsener van Dommelsch het goedkoopst, vergeleken met bekende merken zoals Hertog Jan, Jupiler, Heineken, Bavaria, Amstel en Grolsch. Ook goedkoper dan het AH-huismerk Brouwers Pilsener. Dat was een paar jaar geleden wel anders. Bij AB Inbev willen ze echter niet spreken over het bedienen van 'de onderkant van de markt', zoals Moers wel doet.

A-merk

Toch steekt merkenmanager Sjors van Drie bij AB Inbev niet onder stoelen of banken dat Dommelsch inmiddels actief is op een ander prijsniveau dan voorheen. Maar hij spreekt liever over een 'betaalbare pilsener'. ,,Nog steeds is het een A-merk", zegt Van Drie. Dat AB Inbev Dommelsch aan het uitfaseren is, spreekt hij fel tegen. ,,Het tegenovergestelde is waar. We hebben superveel geloof in de strategie en in het gloednieuwe design. De komende periode staat er nog meer te gebeuren", zegt de merkenmanager zonder daar verder op in te willen gaan.

,,Dat ze het vernieuwde Dommelsch niet groot onder de aandacht brengen, is duidelijk. Misschien dat ze eerst in de luwte willen kijken wat het merk gaat doen", denkt biersommelier Fiona de Lange. Ze is benieuwd naar de alcoholvrije variant van de pilsener. ,,Al heeft bijna ieder biermerk vandaag de dag wel een bier zonder alcohol, er is lef voor nodig om met een nieuw alcoholvrij biertje te komen."

Is er misschien een vernieuwd Dommelsch juist omdat er nu een alcoholvrij pilsje is? Van Drie van AB Inbev: ,,Het is een beetje een kip en ei-verhaal. In de huidige biermarkt, die er echt heel anders uitziet dan tien jaar geleden, hoort een 0.0 echt bij Dommelsch. Wie gaat voor een verantwoord alternatief voor pils, een alcoholvrij pilsje, kiest voor een vertrouwd merk."

Bij de grootste bierbrouwer ter wereld zijn er geen plannen om cafés weer om te bouwen van Hertog Jan of Jupiler naar Dommelsch. Van Drie: ,,Maar met de vernieuwde uitstraling en alles wat daar bij komt kijken, verwachten we wel dat de zichtbaarheid van Dommelsch zal toenemen."

Volledig scherm Een banner met het nieuwe logo bij de oude brouwerij in de kern van Dommelen. © AB Inbev

Volledig scherm © AB Inbev