100 jaar fanfare EMOS in Borkel en Schaft

Aan de gevels van vele woningen in het dorp hangt de vlag uit. Bij de huishoudens met een lid bij de fanfare of drumband hangt er een speciale EMOS vlag ter gelegenheid van het jubileum. Andere dorpsgenoten ondersteunen de fanfare door de Borkelse vlag buiten te hangen. In dorpshuis d'n Teut in Borkel en Schaft is het, ondanks de feestelijke dag, rustig. Slechts een klein groepje genodigden, waaronder het bestuur, jubilarissen en de burgemeester zijn welkom het dorpshuis.

Waar normaal het dorp uitloopt voor dergelijke feestelijkheden, zitten nu vele inwoners achter hun computer om de livestream van de bijeenkomst in het dorpshuis bij te wonen. Op de livestream zijn de jubilarissen te zien die, samen met hun partner, verspreid in de zaal van het dorpshuis aan tafeltjes zitten. De voorzitter van de EMOS, Bernard Baken, opent de bijeenkomst met een welkomstwoordje. Het woord wordt overgedragen aan de burgemeester, die verwijst naar het belang van de fanfare voor de gemeente: ,,Fanfare Emos geeft bij belangrijke gebeurtenissen in Borkel en Schaft, én in de gemeente Valkenswaard, acte de présence waardoor het al 100 jaar een prominente rol inneemt in onze gemeenschap." De burgemeester sluit zijn praatje af met de uitreiking van de Koninklijke Erepenning aan de fanfare. Dit is het ereteken dat kan worden aan verenigingen, stichtingen of instellingen en symboliseert het respect dat de Koning heeft voor de bijzondere verdiensten van de ontvanger.

‘Blij dat we dit hebben kunnen doen’

Voorzitter Baken is tevreden over het verloop. ,,Binnen de mogelijkheden die we hadden ben ik blij dat we dit hebben kunnen doen", zegt Baken. ,,We vonden het belangrijk dat onze jubilarissen in het zonnetje gezet werden en op deze manier met dit intieme gezelschap was er gelukkig toch genoeg aandacht voor. Sinds een paar weken was ik bovendien op de hoogte van het ontvangen van de erepenning, dus moesten we zeker iets organiseren." Hoewel Baken op de hoogte was, was het voor de andere leden nog een verrassing. Het feestelijke programma wat dit jaar op de planning stond, wordt in principe doorgeschoven naar 2021. ,,We zijn natuurlijk al ruim drie jaar bezig met dit jubileum, dus dat het doorgaat staat vast", besluit Baken.