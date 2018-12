157 kilo zwaar en illegaal vuurwerk gevonden in auto in Valkenswaard: een avond mee op controle

videoVALKENSWAARD - In een auto is donderdag maar liefst 157 kilo vuurwerk gevonden. Dat gebeurde bij een controle op illegaal vuurwerk van de politie op twee locaties in Valkenswaard.

De politiebusjes staan verdekt opgesteld langs een bospaadje op vijf kilometer van de Belgische grens. Iedereen die deze avond vanuit Lommel of Overpelt naar Valkenswaard rijdt, wordt bij de eerste rotonde op Nederlandse bodem naar de controle gedirigeerd. Er is geen ontsnappen aan. Daarna is het bumper aan bumper wachten tot een agent aan het raampje komt. Na het tonen van het rijbewijs en kentekenbewijs volgt de onvermijdelijke vraag: ‘Mogen we ook even in uw kofferbak kijken?’

Honderden kofferbakken

Het draait donderdagavond namelijk niet om rijden onder invloed of de gordel niet om hebben – al wordt dat wel in de gaten gehouden - maar om vuurwerk. Illegaal vuurwerk. Vandaar ook de controle vlakbij België. Want nog altijd steken Nederlanders eind december in groten getale de grens over om illegaal knal- en siervuurwerk in te slaan. Spul dat zo explosief is dat het in oorlogsgebied niet zo misstaan.

Deze donderdagavond, de avond voor de start van de legale vuurwerkverkoop in Nederland, zijn de honderden kofferbakken echter veelal gevuld met reservebanden, boodschappen en hier en daar een kratje Belgisch bier. Al zorgt de controle soms toch voor zenuwen. „Deze auto is van mijn zoon”, roept een automobiliste nog voordat de agent bij haar is. „Maar die werkt ook bij de politie, hoor.” Als alles in orde blijkt, wijst ze lachend naar de auto met Luxemburgs kenteken achter haar: „Dat is mijn zus, die komt uit het buitenland. Die ik zou ik wat beter controleren.”

Eerder op de dag was het wel kassa bij de Maastrichterweg: die andere belangrijke ‘vuurwerk-ader’ van de Kempen. Rond twaalf uur kwam uit een bestelbusje maar liefst 157 kilo aan explosieve knallers tevoorschijn. Waarde: grofweg 1500 euro. „Het ging vooral om shells, mortierbommen”, zegt John, projectleider van de politiecontrole. „Dat spul is zo gevaarlijk dat wij er een speciaal bedrijf voor hebben laten komen om het op te halen. Zelf mogen we dat niet vervoeren.”

Webshops

Waarom stalt de politie geen mannetje bij de bekende verkoopadressen in België? Volgens medeprojectleider Vincent mag de Nederlandse politie dat niet en heeft het bij de Belgische collega’s geen prioriteit: „In België mag je dit gewoon kopen, ook als je uit Nederland komt. Je bent pas strafbaar als je er de grens mee passeert en het thuis opslaat.”

Volledig scherm vuurwerk valkenswaard 27 december 2018 © Politie Twitter Met de komst van webshops is een deel van de illegale vuurwerkverkoop van fysieke winkels in België verschoven naar internet. De cobra’s en lawinepijlen worden online besteld en komen vervolgens in pakketjes deze kant op. „De webshops zitten vooral in het Oost-Europa, Polen onder andere”, zegt Vincent. „Dat soort sites worden dan ontmanteld en er wordt gekeken wie er allemaal uit onze regio heeft besteld. Ik ben zelf de afgelopen weken bij een adres of vier, vijf geweest. Allemaal vuurwerk waar we met Oud en Nieuw geen last meer van hebben.”

Volledig scherm In beslag genomen vuurwerk bij een controle in Valkenswaard. © Politie