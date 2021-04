160 blokken hasj in verborgen ruimte in auto gevonden bij aanhouding op A2 bij Valkenswaard

Laatste inspraak­ron­de vernieu­wings­plan­nen buitenge­bied Aalst

22 april De gemeente Waalre zit midden in het proces om tot een visie te komen voor het buitengebied in Aalst. Voor het oostelijk deel van de gemeente is nog niet eerder een zienswijze opgesteld. In dit gebied spelen er meerdere ontwikkelingen en om deze in goede banen te leiden is, naast een overkoepelende visie, ook inwonersparticipatie belangrijk.