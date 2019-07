294 hardrijders bij controles in Valkenswaard en Sterksel

Strop van enkele tonnen dreigt voor geplande Valkens­waard­se sociale huurhuizen

7:00 VALKENSWAARD - Voor woningstichting Woningbelang dreigt een strop van enkele tonnen als de zestien sociale huurwoningen aan de Stakenborgakker in Valkenswaard niet op tijd worden gebouwd. ,,We moeten de vaart er in houden en niet onnodig tijd verliezen.”