478 jaar oud gilde uit Aalst telt nog maar 9 leden, maar haalt wel de prijzen binnen

AALST - Het Sint Antonius- en Sint Catharinagilde uit Aalst is, in tegenstelling tot wat de naam wellicht doet vermoeden, een klein gilde. Met haar negen leden bestaat de vereniging morgen, op de dag af, 478 jaar.

Ondanks de bijzondere grootte van het genootschap vallen de drie zusters en de zes broeders die er deel van uitmaken, geregeld in de prijzen. Vorige week nog, tijdens de viering van het zevenhonderdjarig bestaan van het Wintelres gilde Onze Lieve Vrouw en van de Heilige Willibrordus.

Quote Het is heel uitzonder­lijk dat een gilde van zo’n kleine omvang als dat van ons met drie zilveren schildjes naar huis gaat Rob Singels

Rob Singels, de huidige koning van het gilde uit Aalst, somt trots op: „We wonnen de eerste prijs voor de beste standaard ruiteroptocht, de eerste prijs voor het mooiste hoofdvaandel én de eerste prijs voor de optocht klein gastgilde. Het is heel uitzonderlijk dat een gilde van zo’n kleine omvang als dat van ons met drie zilveren schildjes naar huis gaat.”

Wedstrijden

Onderdeel uitmakend van Kring Kempenland had het gilde, tot twee jaar terug, ieder jaar een goed gevulde agenda met kringgilde- en federatiedagen. Dan kan er worden meegedaan aan wedstrijden in vendelen, schieten, trommelen, bazuinblazen, standaardrijden, geweerschieten en kruis- en handboogschieten. Singels: „Hartstikke leuk allemaal, maar door corona heeft alles twee jaar stilgelegen. Er gebeurde niets. Drie van onze leden zijn ermee gestopt, maar mijn zoon Sam is wel lid geworden.”

Quote Ik móest altijd mee, maar nu ik ouder word vind ik het steeds leuker. Ik wil graag schutter worden Sam Singels (16)

Sam (16) had vroeger een hekel aan het gilde, maar is bijgedraaid: „Ik móest altijd mee, maar nu ik ouder word vind ik het steeds leuker. Ik wil graag schutter worden. Ik weet dat het geen speelgoed is, maar wapens vind ik interessant. Schieten is ook makkelijker om te leren dan bijvoorbeeld trommelen of bazuinblazen. Dat kost tijd en ik heb ook mijn vrienden nog, hé.”

Pak kost 1000 euro

Op 6 juni is er bij het Sint Annagilde in Riethoven een grote kringgildedag. In vol ornaat loopt Robin dan mee. En zo’n pak is duur. Singels: „Dat kost 1000 euro. Dat betalen wij zelf. Maar de financiële situatie van het gilde baart me wel wat zorgen. Met slechts negen leden gaat de contributie bijna in zijn geheel op aan verzekeringen.”

Quote Weet ook dat wij meer doen dan spellen spelen alleen; het gilde brengt ook veel gezellig­heid en echte broeder­schap Rob Singels

Er zijn plannen dat het Sint Antonius- en Sint Catharinagilde en de broeders van de twee gildes uit Waalre, Sint Martinus en Sint Willibrordus, meer met elkaar gaan optrekken. Zo organiseren zij iets gemeenschappelijks voor het 100-jarig bestaan van Waalre in 2023.

Singels heeft ook ideeën voor andere leuke activiteiten. „Een tentoonstelling in het Waalres Museum, schietwedstrijden. Maar er moeten ook mensen zijn om de ideeën uit te voeren. Iedereen mag zich aansluiten. Weet ook dat wij meer doen dan spellen spelen alleen; het gilde brengt ook veel gezelligheid en echte broederschap. Wil iemand alleen een bestuursfunctie? Dat kan ook, met een goede secretaris zijn we heel blij. Om te kunnen overleven hebben we meer leden nodig. Wie eens wil komen praten, mag me bellen: 06 -22428304.”