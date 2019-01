66 jaar carnaval in Striepersgat wordt een feest om vooruit te kijken

De viering van 6X11 jaar Striepersgat mag geen elitair netwerkfeestje worden. Het is bedoeld voor Striepers en Strieperinnen van alle leeftijden, zo vindt een groep voormalige carnavalsbestuurders. Die spant zich daarom in om zowel oud als jong bij de organisatie van het feest te betrekken. Mede-initiatiefnemer Jan Zwarthoed: ,,De georganiseerde carnaval heeft het al heel lang heel moeilijk. Een daadwerkelijke verjonging is onontbeerlijk. Wij willen een breed gedragen feest met perspectief voor de toekomst. Verschillende jongerenclubs geven met hun bijdrage het voorbeeld.”

Het feest van 66 jaar Striepersgat wordt gevierd op zaterdag 26 januari. Zwarthoed heeft zich, met vier andere ex-bestuurders (Gerton Heesakkers, Michel Huibers, Peter Kalb en Ton van Loon), verenigd in CV KDB (Klein Dagelijks Bestuur). Volgens Zwarthoed ‘om gewoon heerlijk te genieten van de plaatselijke carnavalsactiviteiten’.

Volledig scherm Bert van Dijk als Pliesie van Striepersgat. Hij was in 1958 de eerste Pliesie van Striepersgat en bleef dat ook enkele tientallen jaren. © Geert Van Den Eijnden

Na een korte aarzeling volgt nog een kleine toevoeging: ,,We zijn samen goed voor meer dan honderd jaar carnavalservaring. We geven de overkoepelende stichting dan ook gevraagd en ongevraagd advies. We steken daarmee wel onze nek uit. Zodoende is de organisatie van dit jubileum op ons bordje terecht gekomen. En we gaan ervoor.”

Gloriejaren

Dit clubje is als geen ander bekend met de Striepersgatse gloriejaren. Ze willen echter niet blijven hangen in het verleden. Michel Huibers: ,,Met een expositie kijken we kort terug. Verder toasten we op de toekomst met jeugdige clubs. Met de ontvangst in De Senaat houdt jongerengroep CV Vijf vur Halluf Elluf zich bezig. De feestavond in zaal Lavrijssen ligt bij de jeugdige CV Ketel met ADA, de oudste carnavalsclub. Ook bij de tentoonstelling gaan jong en oud samen.”

Die expositie wordt wel gezien als een hoogtepunt. Een tijdlijn van 66 jaar met films en foto’s. En vooral heel veel poppen met de meest uiteenlopende kostuums. Van prins en raad, Pliesie van Striepersgat, de Hop- en Hofmarjannekes. Verder tal van reclame-uitingen en De Strieper carnavalskranten.

Huibers: ,,Deze expo in het vroegere pand naast Inspiration Point is vanaf 26 januari geopend. Hopelijk krijgt de Striepersgatse carnaval daarmee een boost.” Ondanks dat CV KDB gerekend mag worden tot de oudere garde carnavalsvierders en ook graag het verleden verheerlijkt, heeft het vijftal veel vertrouwen in de toekomst. Zwarthoed: ,,Als tenminste de stichting en de Prins met zijn gevolg zich ook echt in het dorp laten zien. Overal acte de présence geven. En goed communiceren.”