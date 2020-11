75 jaar scouting in Aalst-Waalre, maar er valt even niets te vieren

De officiële oprichtingsdatum van Scoutinggroep St. Tarcisius is 29 augustus 1945. ,,In de oorlog waren verenigingen - en dus ook scoutinggroepen - verboden", vertelt Bart Eversdijk, oud-groepsleider van de vereniging. ,,Meteen na de oorlog starten er overal in het land scoutinggroepen."

Het scoutinglandschap in de gemeente verandert regelmatig. Eind jaren zestig splitst de Willibrordusgroep in Waalre zich af. Later starten De Titus Brandsmagroep en de Michaelgroep met meisjes, om te fuseren tot Anton Coolengroep.

Geen last van tweespalt

Sinds de bouw van de huidige blokhut de Meerberg in 2006 is de naam Scouting Aalst-Waalre. ,,Geen originele naam", lacht oud-voorzitter Wiljan Roijers. ,,Het was een tijdelijke werknaam, iemand ontwierp een das met de letters SAW en opeens was dit de officiële naam. Misschien is het wel goed ook, gezien de tweespalt die je tussen Aalst en Waalre soms ziet. Daar hebben wij nooit meer last van gehad."

Zelfstandig leren worden

Op de vraag waarom kinderen nog bij de scouting zouden moeten, blijft het niet lang stil bij deze twee diehards die er al veertig jaar bij zijn. ,,Het is de leukste vrijetijdsbesteding voor jong (jeugd van 5 tot 23) en oud, en dat bij de grootste jongerenorganisatie ter wereld", vindt Roijers. ,,Scouting is een fantastische manier om buiten te ontdekken, en zelfstandig te leren worden in een beschermde omgeving", vult Eversdijk aan. ,,Ik heb mijn hele leven profijt van wat ik bij scouting geleerd heb, en ik hoop dat mijn dochters dat ook zo ervaren."

Op 14 november zou de jaarlijkse speelgoedbeurs op de blokhut plaatsvinden, de activiteit waar Roijers en Eversdijk zich tegenwoordig vooral mee bezig houden. Met de beurs komt veel geld binnen, dat hard nodig is om de contributie laag te houden. Het duo hoopt dat na een oproep daartoe voldoende donaties via de website binnenkomen.

Of het jubileum nog gevierd wordt? Roijers: ,,We hebben T-shirts laten maken en een vlag, en hopen op het zomerkamp." Eversdijk: ,,Ik hoop dat we de reünie van tien jaar terug kunnen herhalen."