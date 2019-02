75 jaar slijterij ’t Zwaantje in Valkenswaard

Interview Ton Schuurmans van Enexis over de grenzen van het energienet: ‘Nu ben ik vooral bezig om mensen weer van het aardgas af te krijgen’

17 februari Het leek cynisch, het bericht dat de overgang naar schone energie zo snel gaat dat het elektriciteitsnetwerk in Noord-Nederland het niet aankan. Enexis is zowel daar als in Zuidoost-Brabant beheerder van het stroomnet. Is de capaciteit hier wel toereikend?