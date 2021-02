Aalst is Zuivelhoeve rijker: ‘Kom maar op met die pareltjes’

WAALRE - Er is geen kleding of kunst te bekennen dit keer. In het pand op Den Hof in Aalst draait alles om delicatessen. De Waalrese Corine Hagenaars opent op dinsdag 2 maart in het Aalster winkelcentrum een vestiging van de Zuivelhoeve.

Corine Hagenaars, van origine fysiotherapeut, ziet met het bestieren van de winkel een wens in vervulling gaan: het combineren van haar interesses in gezond eten en het omgaan met mensen. „Ik wil ook lokale producten gaan verkopen en zoek het bijzondere dichtbij. Dus kom maar op met alle pareltjes.”

Oude klompenschuur

De Zuivelhoeve begon in 1981 in een oude klompenschuur in Twekkelo. Daar werd toen ook een winkeltje ingericht en de inwoners van het dorpje konden er verse zuivel van eigen land kopen. Het werd een groot succes en de Zuivelhoeve is in de afgelopen veertig jaar uitgegroeid tot een toonaangevende fullservice franchiseorganisatie.

De vestiging in Waalre wordt de éénenzeventigste winkel van de Twentse keten. Het is één van de grotere winkels en heeft een vloeroppervlak van 137 vierkante meter. De overige 129 vierkante meter van het pand waar voorheen de Zeeman en een kunstatelier waren gevestigd, is nog te huur.

Camembert uit Oss

Hagenaars is deze dinsdagmiddag druk in de weer in wat over twee weken een verrassende delicatessenwinkel met een zeer uitgebreid assortiment zal zijn. Nu ligt de vloer nog op stapels, is het spuitwerk nog niet gedaan en lijkt de geur van vers gebrande noten nog ver weg. Maar Hagenaars kijkt daar met gemak doorheen: „Kijk, aan de rechterzijde komt de kazenwand. Ervóór komen toonbanken en een mooie kloostertafel. Het assortiment is wisselend, maar de koelwand ligt straks stampvol. Natuurlijk met Reypenaer, maar ook met heel verrassende kaasjes, zoals een camembert uit Oss en verschillende vegetarisch gestremde kaasjes.”

De tour door de kale winkel wordt vervolgd en we belanden bij de Callebaut chocolade, de chocoladevarianten en de kadopakketten. „Die kunnen overigens door onze klanten zelf worden samengesteld. Daarin kunnen ook de droge worstjes, die we in verschillende varkensvleesvarianten hebben, maar ook van rundvlees. En natuurlijk verkopen we lekkere pesto en tapas. Die maken we hier vers. De winkel wordt straks mega gevuld met heerlijk eten. En drinken, want op de borrelplank kan ook een flesje Prosecco of een port of biertje. We verkopen er geen kratten van, maar wel fijne flesjes voor bijvoorbeeld een picknick of voor in een pakketje.”

Gek genoeg blijkt het assortiment zuivel in de winkel van de Zuivelhoeve het kleinste te zijn. Maar volgens Hagenaars wel onderscheidend: „Kijk, gewone melk en yoghurt kun je ook in de supermarkt kopen, maar onze lekker dikke yoghurt kan naar wens gevuld worden met kersen, aardbeien of met kokos-ananas.”