Aalst-Waalre krijgt slimme wijk voor ouderen aan Malvalaan

In het inmiddels gesloten verpleeghuis 't Laar aan de Malvalaan had Oktober vijftig plaatsen voor dementerende ouderen. Wooninc. verhuurt hier 119 appartementen in drie blokken. 't Laar wordt gesloopt in 2021, de andere drie flats worden gerenoveerd, waarschijnlijk. Want bestuurder Angela Pijnenburg van Wooninc. benadrukt dat de plannen nog gemaakt worden, het komend jaar. Pijnenburg kan dan ook niet zeggen hoeveel woningen er terugkomen en hoeveel geld haar organisatie gaat investeren. De verhuur aan andere doelgroepen dan ouderen, acht zij zeer goed mogelijk. Zij sluit ook niet uit dat een van de drie gebouwen gesloopt wordt, als de uitbreidingsplannen van Oktober (tot 80 verpleeghuisplaatsen) dat nodig maken. Over de toekomst van een andere verpleeglocatie van Oktober in Waalre, de Hoevenakkers, kan Nelissen nog niets zeggen, daar wordt nog op gestudeerd.



Het nieuwe wijkje, dat het komend jaar met de omwonenden en de betrokken instellingen, gevormd wordt, moet een 'living lab‘ worden. Daar kunnen allerlei innovaties een plaats vinden, zoals sensoren die ouderen volgen rondom de flats, gebruiksgroen rond en aan de flats, waar de bewoners elkaar kunnen ontmoeten en zorg op afstand, ook in de thuissituatie. ,,Wij worden min of meer gedwongen om effectiever zorg te verlenen door de wachtlijsten en de tekorten aan personeel. Over tien jaar moeten we met hetzelfde of minder personeel twee keer zoveel cliënten verzorgen", aldus Nelissen.