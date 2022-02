Aalstenaar zamelt geld in voor eigenaar uitgebrande Dodge

Nieuwe buurtvoor­zie­ning op Pionier-ter­rein in Valkens­waard

VALKENSWAARD - Voor basisschool De Pionier aan de Kromstraat in Valkenswaard is een groot vernieuwbouwplan in de maak. Naast nieuwe klassenruimten wordt er ook een nieuwe gymzaal aangebouwd. Op hetzelfde terrein komt een nieuw onderdak voor buurtvereniging De Horizon. Dit alles maakt een tijdelijke verhuizing van De Pionier noodzakelijk. De vernieuwde school kan naar verwachting in augustus 2024, onder de naam Kindcentrum De Pionier, weer in gebruik genomen worden.

3 februari