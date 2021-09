Aalstenaren leveren en masse klein chemisch afval in

AALST - „Er is al rotzooi zat in de wereld”, zegt Jos Kropman ferm. De Aalstenaar heeft zojuist een bak vol met batterijen, inktpatronen, spuitbussen en oude videobanden afgegeven aan Sjack van der Linden en Ulysses Kortijn van Baetsen-REMONDIS. Dit bedrijf zamelt namens de gemeente Waalre het klein chemisch afval (kca) in.

Kropman heeft in coronatijd de boel thuis eens goed opgeruimd. „Wij zijn echt van het afval scheiden. Sommigen zeggen wel ‘het komt straks toch allemaal weer bij elkaar’, maar zo denk ik niet. We doen het ook voor onze vijf kleinkinderen.”

Kca is huishoudelijk afval waar chemische stoffen in zitten die schadelijk zijn voor mens en milieu. Het bevat bijvoorbeeld lood, kwik, cadmium, chroom, dioxines of organische oplosmiddelen. Batterijen, kwikthermometers, lampenolie en fotofixeer waar je niets meer aan hebt, horen daarom thuis in de chemokar.

Boos

Van der Linden, al dertien jaar werkzaam bij het bedrijf, maakt echter ook geregeld mee dat mensen frituurvet, oude strijkijzers en zelfs hele koffiezetapparaten bij hem willen droppen. „Dat nemen we sinds een jaar of 2,3, niet meer in. Die mensen worden dan weleens boos, ja, maar alles met een stekker hoort gewoon thuis op de milieustraat.”

Dat vinden meer mensen, die deze donderdagochtend in groten getale met de auto, op de fiets of te voet naar de inzamelplek aan de Hortensialaan in Aalst zijn gekomen. Wel vindt een aantal het heel jammer dat ze daarvoor dan helemaal naar Veldhoven moeten. Kortijn springt ondertussen geregeld behendig uit de vrachtwagen om de oudere mensen, die soms wat minder goed ter been zijn, te helpen hun spullen te sjouwen. Een dame die zojuist nieuwe heupen heeft gekregen, is hem daar zeer dankbaar voor.

Er komt een meneer die vraagt of hij zijn oude campinggas in mag leveren. Dat mag, net als het ‘rare bestrijdingsmiddel’ waarmee een ander aan komt dragen. Ook een tas vol medicijnen, die niet meer nodig zijn, wordt aangenomen. Hans Verhoeven heeft verfresten en terpentine opgespaard en een dorpsbewoonster brengt plastic flessen in een gele pmd-zak. „Dat hoort natuurlijk niet, maar ja, die zakken zijn gratis”, weet Van der Linden. Aan het einde van de dag heeft hij zo’n 3 á 4 ton opgehaald, waarvan veel hergebruikt kan worden. En dat bespaart nieuwe grondstoffen, energie en geld.