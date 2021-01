Aalstenaren zijn gematigd positief over plannen voor buitengebied

AALST - Nu de plannen voor het buitengebied van Aalst op tafel liggen, kunnen inwoners en andere belanghebbenden daarop reageren. In het zogeheten ‘concept ontwikkelperspectief’ beschrijft de gemeente Waalre hoe de natuur in Aalst de komende jaren ingericht moet worden.

,,De eerste conclusie is dat het er nog niet zo verkeerd uitziet”, meldt Freek Smit, die in de directe omgeving van het begin van het zandpad de Hutdijk richting de Hut van Mie Pils woont.

,,Er is echt gekeken naar opmerkingen en suggesties van inwoners. We maken ons al dertig jaar zorgen over het stof op de Hutdijk. Liefst zouden we de weg afsluiten voor auto’s", zegt Smit.

Parkeerterreintje

Het parkeerterreintje bij het Meeuwven is volgens hem verre van ideaal. ,,Daar komt bij dat tachtig procent van de bezoekers daar komt om zijn hond uit te laten. Het parkeerterrein bij de Brede School is groot genoeg en zou zelfs nog groter kunnen. Vanaf daar kunnen ze het stuk naar het ven best lopen. Mopperen is makkelijk, maar we vonden nu dat we met ideeën moesten komen.”

Vorig jaar hebben de omwonenden en de bewoners van de Leenderweg de koppen bij elkaar gestoken om mogelijke oplossingen te bespreken. Het grind op het zandpad heeft in ieder geval niet gewerkt in de vermindering van het stof, concluderen zij.

Smit: ,,Halfverharding is mogelijk, maar moet ook elke vijf à zes jaar vernieuwd worden. We zijn blij dat ons idee - een verlengde Sophiastraat – is overgenomen door de gemeente.”

Quote Ze plaatsen zulke kleine sprieten dat we het resultaat daarvan pas over twee generaties zullen zien Freek Smit , omwonende

Of alle ideeën uit het concept haalbaar zijn? Smit twijfelt: ,,De beoogde natuurpoort kan betaald worden met de uitbreiding van de wijk Ekenrooi, maar qua onderhoud kan het beter. Omdat we allemaal productiebossen hebben met vrijwel uitsluitend dennen heeft de boomschorskever vrij spel. Door middel van kappen en aanplant van loofbomen kan de kwaliteit verbeteren, maar ze plaatsen zulke kleine sprieten dat we het resultaat daarvan pas over twee generaties zullen zien.”

Sophiastraat

Ben Putman (natuurwerkgroep IVN) is eveneens gematigd positief over het conceptontwerp: ,,Het doortrekken van de Sophiastraat is een verbetering ten opzichte van nu, en qua natuur en informatievoorziening voor recreanten liggen er goede plannen. Fijn dat de natuur prioriteit één heeft.”

Minder enthousiast is Putman over de voorgenomen bouwplannen: ,,Waalre laat het over aan projectontwikkelaars en dat is jammer. De tendens is: wat je nieuw bouwt, gaat naar buitenstaanders. Maar vanwege de toenemende vergrijzing in het dorp zijn er ook veel woningen voor ouderen nodig. Zet die in clusters van vijf tot tien bij elkaar zodat ze elkaar kunnen ondersteunen. Zo kunnen mensen langer zelfstandig blijven wonen.”

Quote Wanneer je inwoners bij je plannen betrekt, gaan ze er heel anders mee om Ben Putman, IVN

Ook Putman is bezorgd over het natuuronderhoud maar hij heeft wel een oplossing voor dit probleem: ,,Geef burgerparticipatie de ruimte in het beheer. Er is veel kennis onder de inwoners en het kost veel geld om alles uit te besteden. Wanneer je inwoners bij je plannen betrekt, gaan ze er heel anders mee om. Daar liggen veel kansen.”