Aanbesteding leerlingenvervoer Valkenswaard betwist: ‘De gemeente heeft een trucje toegepast’

DEN BOSCH/VALKENSWAARD -Taxibedrijf Willemsen-De Koning vindt dat de gemeente Valkenswaard haar ten onrechte heeft uitgesloten van het verzorgen van het leerlingenvervoer in die gemeente. In een kort geding, vrijdag bij de rechtbank in Den Bosch, eiste het taxibedrijf daarom dat het besluit wordt teruggedraaid.

Om het vervoer van zo'n 115 Valkenswaardse leerlingen naar scholen in de regio voor de komende jaren te regelen, volgde Valkenswaard zoals gebruikelijk ook voor deze klus een aanbestedingsprocedure. Daarbij leek het er aanvankelijk op dat het in Arnhem gevestigde Willemsen-De Koning als beste aanbieder uit de bus zou komen.

Quote De aanbieding bleek bij nader inzien toch te duur en werd daarom ongeldig verklaard. Op die manier hoeft de gemeente ook geen motivatie te geven. Leuk gevonden hoor. Advocaat van Willemsen-De Koning

Het bedrijf was van plan om het Valkenswaardse vervoer vanaf augustus van dit jaar volledig elektrisch uit te voeren. Want, zo redeneerde de directie, daarmee zou Willemsen-De Koning bij de aanbesteding hoge ogen gooien omdat Valkenswaard duurzaamheid zwaar mee zou wegen. Om volledig elektrisch te kunnen gaan rijden, moest de vervoerder nog wel flink wat investeren. Niet alleen in nieuwe elektrisch aangedreven busjes, maar ook in laadpalen en andere voorzieningen.

Gunnen aan concurrent

Maar het liep anders. Want bij nader inzien bleek het bedrag waarvoor Willemsen-De Koning de klus wilde klaren, 776.000 euro per jaar, ver boven het Valkenswaardse budget te gaan. De gemeente had voor het leerlingenvervoer namelijk een bedrag van maximaal 580.000 euro begroot. Valkenswaard besloot daarom het Arnhemse taxibedrijf van aanbesteding uit te sluiten en de opdracht te gunnen aan een concurrent, Noot Personenvervoer.

Toch te duur

De raadsman van Willemsen-De Koning stelde vrijdag tegenover de rechter dat Valkenswaard de ‘gunningssystematiek onjuist heeft toegepast'. ,,Door van die systematiek af te wijken, heeft Valkenswaard de uitkomst naar haar hand gezet, en dat is niet toegestaan.”

De advocaat suggereerde ook dat de gemeente een ‘formeel trucje’ had toegepast. ,,De aanbieding bleek bij nader inzien toch te duur en werd daarom ongeldig verklaard. Op die manier hoeft de gemeente ook geen motivatie te geven. Leuk gevonden hoor.”

De advocaat van de gemeente, Mathijs Mutsaers, bestreed die lezing. ,,De gemeente heeft niets gedaan wat in strijd is met de aanbestedingsregels. Het bedrag waarop Willemsen-De Koning heeft ingeschreven, kwam ver boven het beschikbare budget uit. De tarieven die het bedrijf hanteert, zouden tot een onaanvaardbare overschrijding van dat budget leiden en dat is niet gewenst.”

Het bedrijf dat de klus als het aan Valkenswaard ligt nu gaat klaren, Noot Personenvervoer, zet voertuigen in die op groen gas rijden. De voorzieningenrechter doet binnen nu en vier weken uitspraak.