Aanklagers: vervalste brief speelde geen rol in fraudezaak Box Consultants in Waalre

EINDHOVEN/WAALRE - Twee aanklagers hebben donderdag onder ede verklaard dat een vervalste brief van een oud-werknemer geen rol heeft gespeeld in de strafzaak over vermeende fraude bij de Waalrese vermogensbeheerder Box Consultants.

Volgens zaaksofficier Christiaan Loos leverde onderzoek door de Belastingdienst aanwijzingen op voor witwassen en valsheid in geschrifte en was dat in 2013 de aanleiding voor het begin van de strafzaak. Het vermoeden bestaat dat er facturen zijn vervalst, voegde hij er aan toe.

,,De brief heeft geen enkele rol gehad bij de start en de uitvoering van het onderzoek’’, aldus Loos. ,,Het onderzoek is niet begonnen met de brief’’, verklaarde de inmiddels gepensioneerde officier van justitie Wil van Horen.

Misstanden

De twee aanklagers zaten donderdag in de rechtbank in Eindhoven zelf in het getuigenbankje als slotstuk van drie dagen van verhoren over de gewraakte brief. Ook rechercheurs van de Fiod en onderzoekers van de Belastingdienst verschenen deze week voor de rechter.

Officieel proberen Box Consultants en de verdachte topman Remy Mourits (57) bewijs te verzamelen voor een zaak tegen de voormalig boekhouder die de brief naar de Fiod stuurde.

In de brief die afkomstig lijkt van de Amerikaanse federale belastingdienst IRS wordt Remy Mourits beschuldigd van verduistering van 9,2 miljoen dollar (8,2 miljoen euro). IRS heeft bevestigd dat de brief vals is en de oud-werknemer heeft toegegeven dat hij de schrijver was. De boekhouder zegt dat hij misstanden bij Box Consultants aan de orde wilde stellen en de Fiod op onderzoek wilde sturen.

Beroepsgeheim

De advocaten hoorden de aanklagers donderdag hoofdschuddend aan. Ze geloven er niks van dat de vervalste brief geen invloed heeft gehad op de strafzaak. Ze hebben aanwijzingen dat het tegendeel waar is. Als ze kunnen aantonen dat de fraudezaak is begonnen op basis van een nepbrief kan dat het einde betekenen van de strafzaak tegen de verdachten.

Op veel vragen kreeg de verdediging van Box Consultants afgelopen dagen geen antwoord. Rechercheurs, belastingmedewerkers én de aanklagers verschuilden zich achter hun beroepsgeheim ondanks het oordeel van de rechter dat het belang van de waarheid zwaarder weegt.

Het is daarom bijvoorbeeld nog onduidelijk wanneer het besef is ontstaan dat de IRS-brief is vervalst. Het gerechtshof in Den Bosch moet bepalen of cruciale vragen beantwoord moeten worden.

Koninklijke familie

Box Consultants staat bekend als vermogensbeheerder van zeer rijke families en talloze bekende figuren, zoals leden van de koninklijke familie, telgen van de warenhuisfamilies Vroom en Dreesmann, voormalig topvrouw Nina Storms van World Online en voetbaltrainer Guus Hiddink.