Aanmeldingen vallen tegen: programma Vogelverschrikkerfestival aangepast

VALKENSWAARD - Het aantal aanmeldingen voor het Vogelverschrikkerfestival in het Van Best Park vallen behoorlijk tegen. Het programma wordt daarom flink aangepast.

Het festival vindt plaats van vrijdag 22 tot met zondag 31 oktober op verschillende locaties in het centrum van Valkenswaard. Vanwege de matige belangstelling en droevige familieomstandigheden van een van de organisatoren, wordt de meezingavond de ‘Nacht van de Nachtegaal’ in De Hofnar zelfs helemaal geschrapt. Bij het ‘Bubbeltjeconcert’ van harmonie UNA, eveneens in De Hofnar, vervalt de brunch en blijft zodoende alleen de muziekuitvoering over.

Quote We kregen drie weken geleden pas definitief groen licht Riks Werts, Vogelverschrikkerfestival

Kern van het eigenlijke Vogelverschrikkersfestival in het Van Best Park is het zelf maken van een vogelverschrikker door de deelnemers. In het park staan daarvoor al vijftig palen klaar, waarvoor echter nog maar veertig aanmeldingen zijn. Woordvoerder Riks Werts denkt dat dat mogelijk te wijten is aan de late toestemming voor het festival: ,,We kregen drie weken geleden pas definitief groen licht”. Om het festival wat meer body te geven, wordt er een tentoonstelling van vogelhuisjes aan toegevoegd. Die zijn vorig jaar gemaakt.

Voor de toegang tot het festivalterrein is het eerder ingevoerde gratis toegangsbewijs niet meer nodig. De QR code-check met ID blijft wel gehandhaafd. Per dag kun je dan met een speciaal polsbandje naar de verschillende activiteiten.

Ondanks alles is Werts optimistisch: ,,We betreuren de verschillende aanpassingen, maar we vertrouwen toch op een mooi festival”. Het Vogelverschrikkerfestival start met ‘Het Vreemde Vogelbal’ in de spiegeltent in het Van Best Park. Alle informatie is te vinden op vogelverschrikkerfestival.nu.