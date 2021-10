Aanpassing Heikantstraat Waalre mag doorgaan van rechter

De Waalrenaar meende dat het voornemen om de doorlopende weg een 30-kilometerweg te maken, juist averechts gaat werken. Daarnaast zal de plaatsing van een verkeersregelinstallatie met doseerlichten, recht voor zijn deur aan de Heikantstraat ter hoogte van de Burgemeester Uijenstraat, ervoor zal zorgen dat hij niet makkelijk zijn eigen uitrit kan verlaten met de auto. Ook werd hem pas eind vorige week duidelijk dat de installatie voor zijn deur zou komen.

Waar komen de doseerlichten?

Een uitvoeringstekening van de gemeente situeert die vlak voor zijn uitrit, terwijl die in de toelichting van een verkeersbesluit van de gemeente eerder dit jaar nog genoemd staat bij de kruising van de Gildebosweg en de Heikantstaat, net buiten Waalre. ,,Is die installatie ineens zeshonderd meter verschoven?”, zo vroeg de inwoner bij de zitting.

Quote Als burger heb ik niet meer fatsoenlij­ke de mogelijk­heid om in bezwaar te gaan. Dat gevoel houd ik hier echt aan over. Waalrenaar, Zag zijn verzoek tot het opschorten van de verkeerswerkzaamheden in Waalre-dorp bij de voorzieningenrechter stranden

De gemeente Waalre, vertegenwoordigd door advocaat van Moorsel en projectleider Hendrix van ‘Herinrichting Traverse-Zuid’, zoals het project door de gemeente wordt genoemd, erkenden na een vraag van de rechter dat de installatie in de uiteindelijke planning is verschoven naar de Heikantstraat, ter hoogte van de Burgemeester Uijenstraat. ,,Dus dat deze mensen daar verbaasd, bezorgd of verwonderd door zijn is niet zo gek?”, vroeg de rechter door. ,,Nee", antwoordde de projectleider. ,,Maar de doseerlichten staan vermeld in een toelichting van een verkeersbesluit. Niet in nadrukkelijk het verkeersbesluit zelf zoals de inwoner het ziet”, voegde de advocaat toe.

Daar ging de voorzieningenrechter in mee. ,,Ik mag alleen uitspraak doen over besluiten zelf, niet over de toelichting”, lichtte hij zijn uitspraak toe. Omdat de Waalrenaar eerder dit jaar al met succes bewaar aantekende tegen de 30-kilometerweg, het verkeersbesluit vernietigd zag worden, maar het zogenoemde rechtsgevolg en niet in hoger beroep ging, is ook dat besluit al onherroepelijk geworden, zo stelde de rechter.

‘Gemeente kan doen wat hij wil’

Voor de Waalrenaar was het een hard gelag. ,,Ik heb het gevoel dat de gemeente op deze manier maar kan doen wat hij wil”, zei hij in reactie op de uitspraak. ,,Als burger heb ik niet meer fatsoenlijke de mogelijkheid om in bezwaar te gaan. Dat gevoel houd ik hier echt aan over.”

Het Waalres college laat in reactie op de uitspraak weten opgelucht te zijn. ,,Maar anderzijds betreuren we het ook dat een inwoner zich onvoldoende gehoord voelt door de gemeente. We blijven natuurlijk de dialoog aangaan. Met déze inwoner en met alle aanwonenden en belanghebbenden.”

Op de vraag of de procedure voorkomen had kunnen worden door betere informatievoorziening verwijst B en W naar het inwonersparticipatieproject dat Waalre voor de herinrichten van de doorlopende weg heeft opgezet. ,,Maar daarnaast kunnen vragen natuurlijk altijd gesteld worden. We hebben veel gesproken met deze inwoner en vinden het erg vervelend dat hij nog altijd het gevoel heeft onvoldoende geïnformeerd te zijn.”