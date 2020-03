Aansteker gevonden bij bosbrandje in Waalre, Brabantse natuur is alweer vrij droog

Voor heel Brabant geldt sindskort natuurbrandrisico 2, de hoogste van de twee risicofasen. Dat betekent dat de brandweer extra alert is op natuurbranden. ‘Het is al langere tijd droog in de natuur. De kans is dan ook aanwezig dat een natuurbrand ontstaat. Een natuurbrand kan zich in droge periodes snel en onvoorspelbaar ontwikkelen, zeker bij harde wind’, valt te lezen op de site van de samenwerkende brandweerregio's.