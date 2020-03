Acht tellen, maar geen KO voor Boksgala

Naast de afgelasting van veel ­(inter)nationale evenementen wegens de coronacrisis staan ook veel lokale activiteiten op losse schroeven. Zo gaat het Boksgala in Valkenswaard – in ieder geval voorlopig – niet door. Op 21 maart wordt er niet geknokt voor het goede doel, blijven de galajurken in de kast en de Antoniuskerk leeg. Susan Janssen en Robbie Hageman van het organiserende Out of the Boks hebben met spijt in hun hart gehoor gegeven aan het verzoek tot afgelasting.