Achterste Brug in Borkel is het beschermen waard

UPDATE Effect corona-cri­sis op woning­markt komt in april/mei, zegt makelaar in Eindhoven/Helmond

17:37 EINDHOVEN - De corona-crisis heeft nog nauwelijks effect gehad op de verkoop van woningen in het eerste kwartaal. Het tekort op de woningmarkt is veel bepalender dan het aantal (ver)kopers dat zich bedenkt vanwege het virus. Dat constateert makelaarskantoor Van Santvoort in zijn kwartaalrapportage.