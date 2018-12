Adoptiemarkt op kinderboerderij De Kleine Meer in Valkenswaard

Minder gezinnen in Zuid­oost-Bra­bant ervaren armoede

10:37 EINDHOVEN/HELMOND - De financiële situatie van ouders met jonge kinderen in Zuidoost-Brabant is sinds de crisis aanzienlijk verbeterd. Toch weten gezinnen in armoede nog altijd moeilijk de weg naar hulp te vinden.